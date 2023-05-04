Спорт 04 мая 2023, 16:18 Турецкий «Бешикташ» рассмотрит кандидатуру полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса

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Руководство турецкого футбольного клуба «Бешикташ» проявило интерес к кандидатуре колумбийского игрока Вильмара Барриоса петербургской команды «Зенит». Об этом сообщил сайт Sport24.

Отмечается, что в настоящее время клуб из Стамбула активно ищет опорного полузащитника, Барриос является одним из главных кандидатов.

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Как сообщил «Петербургский дневник», колумбийский футболист выступает за «Зенит» с 2019 года, его контракт с клубом продлится до конца сезона-2025/26.