Турецкий «Бешикташ» намерен заполучить бомбардира «Крыльев Советов»

По данным издания, кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби обозначил, что 22-летний бомбардир является для клуба приоритетным вариантом, и он использует свои связи в России, чтобы добиться трансфера Соболева.

Уточняется, что футболист также привлек внимание двух британских клубов. Речь идет о «Манчестере Юнайтед» и «Арсенале». Кроме того, к нему приглядываются московские спартаковцы и армейцы.