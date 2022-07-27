Турецкие болельщики поддержали Путина на матче против киевского «Динамо»

Фанаты турецкого футбольного клуба «Фенербахче» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пытались разозлить украинскую команду «Динамо», скандируя имя президента России Владимира Путина, написала газета Sozcu.

Игрок «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте матча. Спортсмен открыто демонстрировал свою радость, чем оскорбил турецких болельщиков. Кроме того, за свое поведение он получил желтую карточку от итальянского арбитра Массимилиано Иррати.

В этот момент на трибунах стали аплодировать и кричать «Ола-ола, Владимир Путин!».

Вскоре в ворота украинцев забил гол Аттила Салаи. Однако на 114-й минуте представитель «Динамо» Александр Караваев снова пробил оборону турок. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды Украины.