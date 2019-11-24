«Тупейший разбег» футболиста со сбитым прицелом попал на видео

Защитник бразильского футбольного клуба «Пайсанду» Кайке Оливейра промахнулся во время выполнения серии пенальти в финале Кубка Верди. Перед тем он выполнил странный разбег, который сняли очевидцы. Из-за промаха футболиста его команда осталась без кубка.

Как видно в ролике, бразилец прошел по полю странной походкой, прицелился, снова отошел от мяча, коротко разбежался и ударил по мячу изо всех сил. Такая тщательная подготовка с элементами магического ритуала не помогла: мяч просвистел мимо ворот, вратарь «Куябы» дернулся в сторону снаряда, но скорее инстинктивно.

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Под этим видео вовсю разгулялись комментаторы. Их в итоге насмешило все: и разбег, и форма футболиста, и мяч, и даже вратарь, не говоря уже об арбитре. Всем досталось по заслугам.

Самое мягкое из этого потока спортивного юмора — требование запретить Кайке пожизненно играть в футбол. Да еще разбег бразильца прямо окрестили «тупейшим», а самого игрока — «косолапым», «слепым» и «со сбитым прицелом». Теперь Кайке имеет все шансы получить звание автора промаха года.