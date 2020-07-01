Тульский «Арсенал» проиграл «Ахмату»

Футболисты «Арсенала» проиграли грозненскому «Ахмату» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Для туляков это стало пятым поражением подряд.

Встреча спортсменов проходила в Туле. Она завершилась со счетом 3:1 в пользу игроков из Чечни.

Единственный гол у «Арсенала» забил Евгений Луценко. У грозненцев отличились Евгений Харин и Одисе Роши.

Последний раз туляки побеждали 1 марта в матче с ФК «Сочи». В следующем туре «Арсенал» встретится с московским «Динамо», а «Ахмат» примет «ЦСКА». Обе игры будут проходить 4 июля.

Не смотря на соблюдение санитарных мер, уже несколько команд РПЛ ушли на карантин. У них выявили заражения коронавирусной инфекцией. Так на днях в изоляцию отправились «Ростов» и «Оренбург». У последних уже отменились два матча.