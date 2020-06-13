Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Товарищеский матч тульского «Арсенала» и московского ЦСКА закончился счетом 3:2 в пользу «оружейников». Встреча прошла в Москве. Об этом говорится на официальной странице тульского клуба в Twitter.

Голы забили Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев. У ЦСКА отличились Иван Обляков и Кристиян Бистрович. После возобновления чемпионата Российской премьер-лиги ЦСКА примет на своем стадионе петербургский «Зенит», а в гости к «Арсеналу» отправится «Спартак». Матчи пройдут 20 июня.