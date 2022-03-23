Тульские спортсмены получили награды на первенстве по самбо в Наро-Фоминске

Открытое первенство городского округа по спортивному самбо прошло в Наро-Фоминске. В нем приняли участие тульские спортсмены и заняли призовые места, сообщила Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу министерства спорта региона.

В соревнованиях участвовали воспитанники тульской спортивной школы «Металлург», подростки в возрасте от 11 до 18 лет. Они достойно представили свой регион: Юлий Литвинов занял второе место в весовой категории 59 килограммов, Борис Голубцов стал третьим в весовой категории 54 килограмма, Никита Кирьянов занял третье место в весе 71 килограмм, а Александр Веденин стал бронзовым призером в весовой категории 75 килограммов.