«Тулица» победой отметила новоселье в уникальном спорткомплексе

Эффектной победой «Тулицы» над «Минчанкой» — 3:1 в рамках чемпионата России по волейболу среди женских команд завершился матч открытия «Тула-Арены».

«Очень приятно находиться в этом новом зале. Хочу вам передать приветствие от президента России и поздравить с открытием нового комплекса. Удачи вам в новом сезоне», — сказал помощник президента России Игорь Левитин на церемонии открытия.

История «Тула-Арены» началась в июне 2019 года, когда правительство Тульской области и «Норникель» подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на все трудности и ограничения пандемии, спортивный объект был возведен всего за два года.

«„Норникель“ активно поддерживает спорт высших достижений и массовый спорт, пропагандирует здоровый образ жизни, создает спортивную инфраструктуру. И я хочу сказать, что есть проекты, которые нам как компании и мне как человеку особенно приятно реализовывать. Как правило, они связаны с людьми, с которыми мы сотрудничаем. Наше присутствие в Тульской области не случайно. В значительной степени это заслуга губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина, который своим отношением к делу, своей заботой о людях и в нас, бизнесменах, тоже пробуждает стремление помочь, быть вместе», — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Новый спорткомплекс объединил два здания. На 2000 зрителей рассчитана универсальная арена для проведения соревнований в основном корпусе. А в тренировочном оснащены шесть залов для бокса, дзюдо, спортивной борьбы, самбо, рукопашного боя и восточных единоборств.

Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил «Норникель» за поддержку в развитии спорта и назвал Тульскую область хорошим примером для других регионов. «Сегодня более 47% населения Тульской области занимаются физкультурой и спортом, а доступность спортивной инфраструктуры превышает 65%», — сказал Матыцин. Количество жителей занимающихся спортом и доступность спортивной инфраструктуры — основные целевые показатели «Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года», и Тульская область является одним из передовых регионов в этой работе. Наверняка, «Тула-Арена» поможет ещё улучшить эти показатели в регионе.

«Сегодня перед всеми регионами стоят задачи по улучшению демографии. Это большая комплексная работа, в том числе в сфере медицины, экологии, популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт. Поэтому мы продолжаем строить новые спортивные объекты. Уверен, что открытие „Тула-Арены“ поможет нам растить новых чемпионов и укреплять здоровье людей», — подчеркнул Губернатор Алексей Дюмин.

Порядка 800 спортсменов начнёт заниматься на «Тула-Арене» уже в этом году. «Эта площадка даст нам огромный толчок для развития бокса в Тульской области. Мы сможем проводить в таком большом замечательном зале сводные тренировки. Я уверен, что наша арена не будет уступать ни одной площадке, где проводились последние чемпионаты России по боксу. Думаю, здесь можем провести и чемпионат Европы», — рассказал главный тренер Федерации бокса Тульской области Андрей Зайцев.

Но если тульские боксеры ещё в предвкушении больших турниров на домашней арене, то дзюдоисты к ним уже готовятся — весной 2022 года на «Тула-Арене» состоится Кубок Европы.