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    03 декабря 2020, 18:00

    Туктамышева заразилась коронавирусом

    Алена Макаренко

    Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом. Информация появилась на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
    Туктамышева заразилась коронавирусом

    «Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в сообщении.

    Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.

    Соревнование пройдет 5–6 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт». Короткая женская программа начнется в 16:15 по московскому времени, написал сайт NEWS.ru.

    Положительный результат также получил чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев. Он пропустит Кубок России в Москве. Тренер Евгений Рукавицын надеется, что фигуристу удастся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске.

    Ранее коронавирусом заразился семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Спортсмен изолировался. Положительный результат теста также получил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.