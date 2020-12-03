Туктамышева заразилась коронавирусом

«Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования», — говорится в сообщении.

Туктамышева не выступит на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.

Соревнование пройдет 5–6 ноября во Дворце спорта «Мегаспорт». Короткая женская программа начнется в 16:15 по московскому времени, написал сайт NEWS.ru.

Положительный результат также получил чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев. Он пропустит Кубок России в Москве. Тренер Евгений Рукавицын надеется, что фигуристу удастся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске.

Ранее коронавирусом заразился семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон. Спортсмен изолировался. Положительный результат теста также получил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.