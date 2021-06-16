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    16 июня 2021, 18:17

    Туктамышева смогла восстановить тройной аксель

    Дарья Морозова

    Фигуристка Елизваета Туктамышева поделилась видео с тренировки после перерыва. Она снова смогла сделать тройной аксель. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

    «Тройной аксель вернулся, детка!» — написала спортсменка в stories в Instagram, где показала видео с тренировки.

    Уточняется, что это один из самых сложных элементов в фигурном катании.

    До этого Туктамышева сообщила подписчикам, что едет тренироваться в Куршевель вместе со своим тренером Алексеем Мишиным.