Туктамышева смогла восстановить тройной аксель

Фигуристка Елизваета Туктамышева поделилась видео с тренировки после перерыва. Она снова смогла сделать тройной аксель. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

«Тройной аксель вернулся, детка!» — написала спортсменка в stories в Instagram, где показала видео с тренировки.

Уточняется, что это один из самых сложных элементов в фигурном катании.

До этого Туктамышева сообщила подписчикам, что едет тренироваться в Куршевель вместе со своим тренером Алексеем Мишиным.