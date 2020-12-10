Туктамышева рассказала о своем самочувствии при COVID-19

«Друзья, спасибо за беспокойство и пожелания выздоровления! Чувствую себя хорошо. Берегите себя», — написала спортсменка.

Туктамышева сообщила о положительном тесте на коронавирус 5 декабря. Из-за болезни фигуристка не выступила на этапе Кубка России в Москве, написала «Газета.ru». Также ей придется пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который состоится в Челябинске с 24 по 27 декабря.

До этого девушка выиграла Гран-при России, который прошел в Москве. За короткую и произвольную программы она набрала 223,39 балла. А перед этим 23-летняя Туктамышева заняла третье место на этапе Кубка России в Сочи.

Елизавета Туктамышева — победительница этапа Гран-при Москвы, чемпионка мира 2015 года и чемпионка Европы 2015 года.

Ранее коронавирусом заразилась фигуристка Алена Косторная. Она тоже в итоге пропустила пятый этап Кубка России в Москве.