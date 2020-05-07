Туктамышева рассказала о лучшем периоде в карьере

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева назвала самый удачный период карьеры. По ее словам, тогда она была в своей лучшей спортивной форме.

«Я бы последние два года назвала одними из лучших в карьере», — заявила она РИА «Новости».

Спортсменка отметила, что 2015 год был лучшим по достижениям. Однако последние два года фигуристка считает лучшими по прокатам на льду, по «технической составляющей» и в целом по спортивной форме. По ее словам, в таком отличном состоянии она еще никогда не была.

Туктамышева не знает, как долго еще будет находиться на пике своих возможностей. Однако девушка рада режиму самоизоляции. Ведь он дал ей возможность немного отдохнуть.

Фигуристка выиграла чемпионат мира в 2015 году. В прошлом сезоне она стала четвертой в российском первенстве. Туктамышева хочет выступить на Олимпийских играх в 2022 году.

Ранее мир фигурного катания потрясла новость о том, что двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Среди возможных причин такого решения СМИ называют недостаток внимания к Трусовой со стороны Тутберидзе.