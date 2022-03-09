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    09 марта 2022, 15:13

    Туктамышева рассказала, чем может заняться после окончания карьеры

    Артур Блянихов

    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что после завершения спортивной карьеры рассматривает вариант с работой в медиа. Спортсменку процитировал «Петербургский дневник».

    «Я уже пробовала, мне понравилось, были отзывы хорошие в основном», — заметила фигуристка.

    Она добавила, что не боится камеры, но ей стоит поработать над ораторским мастерством. Что касается других видов спорта, то Туктамышева рассказала, что ей нравятся лыжи и биатлон. Кроме того, фигуристка следит за хоккеем и футболом.