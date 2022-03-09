Туктамышева рассказала, чем может заняться после окончания карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что после завершения спортивной карьеры рассматривает вариант с работой в медиа. Спортсменку процитировал «Петербургский дневник».

«Я уже пробовала, мне понравилось, были отзывы хорошие в основном», — заметила фигуристка.

Она добавила, что не боится камеры, но ей стоит поработать над ораторским мастерством. Что касается других видов спорта, то Туктамышева рассказала, что ей нравятся лыжи и биатлон. Кроме того, фигуристка следит за хоккеем и футболом.