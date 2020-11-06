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    06 ноября 2020, 14:05

    Туктамышева призналась в нелюбви к диетам и ограничениям

    Алена Макаренко

    Чемпионка Европы и мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не признает ограничений в еде. Диеты она считает «тяжелыми и скучными». На этот и другие вопросы своих подписчиков она ответила в Stories в Instagram.
    Туктамышева призналась в нелюбви к диетам и ограничениям

    «Запрет и ограничения — то, что делает мир скучным и тяжело мне дается. Даже в еде: хочешь пиццу — ешь пиццу. Но не гигантскую и не на ночь», — рассказала спортсменка.

    По ее словам, «достаточно просто не жрать, а нормально кушать».

    Фигуристка также раскрыла секрет удачного дня. По ее мнению, самое главное — нужно выспаться и выпить вкусный кофе.

    Туктамышева не имеет кумиров в фигурном катании. Еще девушка рассказала, что учит английский язык, но хотела бы освоить и итальянский. Фигуристка советует прочитать книгу «Алхимик» Пауло Коэльо, сообщил «Петербургский дневник».

    Помимо этого, Туктамышева сделала откровенное признание: грудь в спорте не мешает, напротив, только помогает.

    Фигуристка восстанавливает силы дома. Квартира для нее — своеобразное «место силы». А «душой и телом» девушка отдыхает в окружении любимых людей.

    В свои 23 года Елизавета Туктамышева — чемпионка мира (2015), чемпионка Европы (2015), бронзовый призер чемпионата Европы (2013), серебряный призер командного чемпионата мира (2015).