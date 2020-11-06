Туктамышева призналась в нелюбви к диетам и ограничениям

«Запрет и ограничения — то, что делает мир скучным и тяжело мне дается. Даже в еде: хочешь пиццу — ешь пиццу. Но не гигантскую и не на ночь», — рассказала спортсменка.

По ее словам, «достаточно просто не жрать, а нормально кушать».

Фигуристка также раскрыла секрет удачного дня. По ее мнению, самое главное — нужно выспаться и выпить вкусный кофе.

Туктамышева не имеет кумиров в фигурном катании. Еще девушка рассказала, что учит английский язык, но хотела бы освоить и итальянский. Фигуристка советует прочитать книгу «Алхимик» Пауло Коэльо, сообщил «Петербургский дневник».

Помимо этого, Туктамышева сделала откровенное признание: грудь в спорте не мешает, напротив, только помогает.

Фигуристка восстанавливает силы дома. Квартира для нее — своеобразное «место силы». А «душой и телом» девушка отдыхает в окружении любимых людей.

В свои 23 года Елизавета Туктамышева — чемпионка мира (2015), чемпионка Европы (2015), бронзовый призер чемпионата Европы (2013), серебряный призер командного чемпионата мира (2015).