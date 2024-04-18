Спорт 18 апреля 2024, 11:44 Туктамышева осталась без штанов после прыжка на шоу во Владивостоке Фигуристка Туктамышева потеряла штаны во время прыжка на шоу во Владивостоке Maksim Konstantinov / Global Look Press

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С фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время выступления на ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе во Владивостоке. Зрители опубликовали видео с курьезным моментом в социальных сетях.

Это случилось во время показательного выступления под композиции певицы Рианны. По ходу проката Туктамышева исполнила прыжковый элемент, во время которого с нее слетели штаны. Однако фигуристка не растерялась и после приземления сдернула нижнюю часть гардероба, под которой были короткие черные шорты.

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«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — иронично прокомментировала Туктамышева в своих социальных сетях.

В октябре фигуристка объявила о паузе в спортивной карьере. Она заявила, что ей нужен перерыв, чтобы больше времени проводить с близкими, развиваться и отдыхать.