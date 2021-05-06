Туктамышева назвала своих лучших друзей

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что на соревнованиях больше общается с мужчинами. Об этом написала газета «Известия».

«У меня есть разные друзья — как мужчины, так и женщины. На соревнованиях больше друзей-мужчин обычно. С ними веселее как-то, посмеяться можно», — рассказала спортсменка.

Фигуристка ценит в мужчинах чувство юмора, интеллект и доброту — эти качества очень важны для нее.

Тем не менее у Туктамышевой есть и друзья-девушки. Одна из них — лучшая подруга Женя Тарасова — двукратная чемпионка Европы в парном катании. Ее партнер — Владимир Морозов, написал RT.

Сейчас жизнь Туктамышевой скорее «фигурнокатательная»: проекты и интервью. Поэтому на свидания она ходит очень редко — «почти никогда». Девушка встречалась с фигуристом Андреем Лазукиным.

«И у нас все пошло с дружбы, и свидания уже были неактуальны, когда мы начали встречаться. Конфетно-букетного периода не было — и я к этому спокойно отношусь, важнее то, как ты чувствуешь себя рядом с человеком», — рассказала Туктамышева.

У нее нет запоминающихся свиданий, спортсменка больше любит просто прийти в ресторан, посидеть, поболтать.