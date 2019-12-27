Туктамышева исполнила четверной тулуп перед чемпионатом России

Фигуристка готовилась к выступлению на «Платинум Арене» в Красноярске. Утренняя тренировка прошла перед короткой программой, в рамках которой исполнение четверных прыжков запрещается. Поэтому спортсменка из Удмуртии показала элемент отдельно, не под музыку.

Во время подготовки к чемпионату России Туктамышевой один раз не удалось выполнить свой коронный элемент — тройной аксель. Тем не менее позже фигуристка выполнила его чисто, отметила «Газета.ru».

Ранее Туктамышева отказалась заявлять четверной прыжок в произвольную программу на чемпионат России.

Короткая программа начнется 27 декабря, в 19:30 по местному времени (15:30 по Москве). Туктамышева выступит под четвертым стартовым номером. Перед ней на лед выйдут Александра Трусова, Серафима Саханович и Анна Щербакова.