Тухель спас сына своей домработницы от тяжелой болезни

Тренер «Челси» Томас Тухель помог своей домработнице, чей сын нуждался в операции на сердце. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Тухель и его жена узнали, что их домработница, приехавшая с Филиппин, работает ради сына, у которого серьезные проблемы со здоровьем. Тренер выписал женщине чек, которого хватило на лечение ребенка. Тухель сделал ей и другой подарок. Перед своим отъездом в Англию он купил домработнице виллу на Филиппинах. После этого его подопечные победили в Лиге чемпионов, что стало подарком уже для самого тренера.