Спорт 14 апреля 2023, 16:43 ЦСКА заинтересовался покупкой египетского нападающего Ахмеда Абделькадера

Читать 360tv в

Футбольный клуб ЦСКА согласовал контракт нападающего египетской команды «Аль-Ахли» Ахмеда Абделькадера, теперь обсуждается сумма предполагаемого трансфера. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на журналиста Микки Девирсона.

По имеющейся информации, египетский клуб хочет получить за своего игрока не меньше четырех миллионов евро. Но ЦСКА пока не подтвердил эту информацию официально.

Реклама

Напомним, 23-летний Ахмед Абделькадер играет за команду египетской премьер-лиги «Аль-Ахли» в качестве атакующего полузащитника.

Авторы: