ЦСКА заинтересовался игроком «Урала»
ЦСКА проявил интерес к защитнику «Урала» Михаилу Меркулову. Московский клуб рассматривает игрока как возможное усиление левого фланга обороны, сообщило РИА ФАН.
Сообщается, что сумма трансфера может составить около миллиона евро. Кроме «армейцев» за Меркуловым следят «Арсенал» и «Спартак».
Михаил Меркулов пришел в «Урал» из «Митоса» летом 2015 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, в которых отдал две результативных передачи.
Тransfermarkt.de оценивает игрока в 1,7 миллиона евро. Контракт Меркулова с «Уралом» истекает следующим летом.