ЦСКА заинтересовался игроком «Урала»

Сообщается, что сумма трансфера может составить около миллиона евро. Кроме «армейцев» за Меркуловым следят «Арсенал» и «Спартак».

Михаил Меркулов пришел в «Урал» из «Митоса» летом 2015 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей, в которых отдал две результативных передачи.

Тransfermarkt.de оценивает игрока в 1,7 миллиона евро. Контракт Меркулова с «Уралом» истекает следующим летом.