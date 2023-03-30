Спорт 30 марта 2023, 07:08 ЦСКА вышел в финал Западной конференции КХЛ ЦСКА победил «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции КХЛ РИА «Новости»

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Хоккейный клуб ЦСКА победил ярославский «Локомотив» в седьмом матче серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 5:0 в пользу армейского клуба. За ЦСКА заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

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Вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн отбил 30 бросков в створ своих ворот, оформив шатаут во второй раз в карьере.

ЦСКА победил «Локомотив» в серии со счетом 4-3. В полуфинале Кубка Гагарина армейцы встретятся со СКА из Санкт-Петербурга, первый матч серии запланирован на 2 апреля. Команды встретятся в финале Запада в пятый раз подряд.

В финале Восточной конференции встретятся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард», свой первый матч они сыграют 1 апреля.