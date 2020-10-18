ЦСКА выиграл у «Динамо» в матче РПЛ впервые с 2016 года

Встреча футболистов московского ЦСКА с соперниками из столичного «Динамо» закончилась в пользу первой команды. Она победила со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

Первый гол в ворота «Динамо» забил на 51-й минуте Константин Кучаев, сообщил ТАСС. Спустя три минуты мяч в сетку отправил Чидера Эджуке, а на 67-й — Игорь Дивеев. За команду бело-голубых единственный гол забил Николо Моро.

Защитника «Динамо» Романа Евгеньева удалили с поля за второе предупреждение. Защитника ЦСКА Вадима Карпова ударили в лицо локтем в борьбе за мяч, и ему пришлось покинуть поле. Его заменил Алан Дзагоев.

Главным тренером «Динамо» во время матча был Александр Кульчий. Немец Сандро Шварц, которого назначили на эту должность, не смог прилететь в Россию и начать работать из-за проблем с документами.

Последний раз армейцы выигрывали у «Динамо» в матче, который состоялся 24 апреля 2016 года. Тогда они победили со счетом 1:0.

После 11 туров ЦСКА оказались на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. На их счету 22 очка. У бело-голубых 17 очков и седьмое место.