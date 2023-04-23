Спорт 23 апреля 2023, 20:08 ЦСКА выиграл у «Ак Барса» в четвертом матче финальной серии КХЛ ЦСКА выиграл у «Ак Барса» со счетом 2:1 в четвертом матче финальной серии КХЛ РИА «Новости»

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В Москве состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф КХЛ. Хоккеисты ЦСКА обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1. Шайбы в составе армейцев забросили Антон Слепышев и Владислав Каменев.

Счет на 11-й минуте открыли гости — голом отметился Кирилл Семенов. Спустя четыре минуты Слыпышев счет сравнял. Во втором периоде команды не сумели поразить ворота друг друга, а под конец третьего отрезка точку в матче поставил Владислав Каменев. Он забросил шайбу на 56-й минуте встречи.

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После этой встречи счет в серии стал 3:1 в пользу армейцев. Борьба за Кубок Гагарина продолжится 25 апреля. Пятый матч серии состоится в Казани, начало — в 19:30 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является ЦСКА. В главном матче прошлого сезона команда обыграла магнитогорский «Металлург».

Днем 21 апреля «Химик» из Воскресенска обыграл красноярский «Сокол» и стал обладателем Кубка Петрова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил спортсменов и поблагодарил их за положительные эмоции.