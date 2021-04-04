ЦСКА выиграл первый матч при Оличе. Было 4 пенальти

Встреча футболистов «ЦСКА» и «Тамбова» закончилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. Матч прошел в рамках 24-го тура Российской премьер-лиге. Игра прошла на стадионе в Саранске, где «Тамбов» принимает другие команды. Об этом сообщил ТАСС.

Игра прошла с достаточным количеством нарушений, поэтому в ходе матча судья назначал пенальти четыре раза. Три из них оказались успешными.

Ворота «Тамбова» с 11-метрового удара поразили Никола Влашич и Соломон Рондон. Второй пенальти, Влашич реализовать не смог. У «Тамбова» гол забил Артем Архипов.

Встреча не обошлась без травм. На 69-й минуте игры с поля унесли исландского защитника ЦСКА Хердура Магнуссона. На поле его заменил Вадим Карпов.

Для московской команды это первая игра под руководством нового главного тренера Ивицы Олича. Он сменил на этом посту Виктора Ганчаренко. Новый тренер в ЦСКА — не новое лицо в клубе. Он выступал за команду клуба с 2003 по 2006 год и трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России, один раз — Кубок УЕФА.

По итогам встречи в турнирной таблице ЦСКА занимает четвертое место с 43 очками. «Тамбов» находится на последнем, 16-м месте с активом в 13 очков.

Следующий матч в рамках РПЛ у ЦСКА пройдет с волгоградским «Ротором», который он примет на своем полет 12 апреля. В четвертьфинале Кубка России «армейцы» отправятся в Тулу на игру с «Арсеналом». У «Тамбова» на 10 апреля запланирован матч с «Химками».