Спорт 30 декабря 2022, 23:10 ЦСКА второй раз в сезоне обыграл «Локомотив» ЦСКА в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 2:1 на чемпионате КХЛ РИА «Новости»

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Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Игра закончилась со счетом 2:1.

Счет на 43-й минуте открыли победители. Шайбу забросил Константин Окулов. После этого на 53-й минуте игроки «Локомотива» сравняли счет благодаря голу Степана Никулина. Решающей стала шайба армейца Владимира Брюквина, которую он забросил уже в овертайме — на 61-й минуте.

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Это вторая победа ЦСКА над «Локомотивом» за четыре матча сезона. Первую они одержали 11 сентября со счетом 3:2. Ярославцы же оказались сильнее москвичей 7 ноября — после серии буллитов счет составил 3:2, а также 23 декабря — 3:1.

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Эта игра прервала победную серию «Локомотива». До этого матча они одержали пять побед подряд.

ЦСКА, набрав 61 очко, расположился на третьей строчке турнирной таблицы. «Локомотив» с 65-ю очками — на строчку выше.