ЦСКА всухую разгромил «Ахмат»

В матче шестого тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:0 и занял пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. У «Ахмата» такое же количество баллов, он находится на седьмой строчке.

По информации РБК, в игре четвертый гол в сезоне забил полузащитник армейцев Константин Кучаев (11-я минута). Отличились также Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).

Все они возглавляют таблицу бомбардиров лиги.

Любители футбола утверждают, что на 4-й минуте матча судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой. Однако судья этого не сделал.

После того, как защитник «Ахмата» ударил по ноге игрока ЦСКА, по их мнению, также надо было назначить 11-метровый.

Кстати, в этом матче не использовалась система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee).

Шестой тур в РПЛ завершился. Состоялись шесть матчей:

«Уфа» — «Динамо» 1:1

«Локомотив» — «Зенит» 0:0

«Ахмат» — ЦСКА 0:3

«Рубин» — «Тамбов» 2:2

«Краснодар» — «Ростов» 1:1

«Сочи» — «Урал» 0:0

Премьер-лига взяла небольшой перерыв на выступление сборной в Лиге наций UEFA. Российская команда сыграет с Сербией 3 сентября (начало матча 21:45 мск) и 6 сентября с Венгрией (19:00 мск).

Седьмой тур РПЛ стартует 13 сентября.