ЦСКА всухую разгромил «Ахмат»
По информации РБК, в игре четвертый гол в сезоне забил полузащитник армейцев Константин Кучаев (11-я минута). Отличились также Кристиян Бистрович (88) и Никола Влашич (90).
Все они возглавляют таблицу бомбардиров лиги.
Любители футбола утверждают, что на 4-й минуте матча судья должен был назначить пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой. Однако судья этого не сделал.
После того, как защитник «Ахмата» ударил по ноге игрока ЦСКА, по их мнению, также надо было назначить 11-метровый.
Кстати, в этом матче не использовалась система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee).
Шестой тур в РПЛ завершился. Состоялись шесть матчей:
«Уфа» — «Динамо» 1:1
«Локомотив» — «Зенит» 0:0
«Ахмат» — ЦСКА 0:3
«Рубин» — «Тамбов» 2:2
«Краснодар» — «Ростов» 1:1
«Сочи» — «Урал» 0:0
Премьер-лига взяла небольшой перерыв на выступление сборной в Лиге наций UEFA. Российская команда сыграет с Сербией 3 сентября (начало матча 21:45 мск) и 6 сентября с Венгрией (19:00 мск).
Седьмой тур РПЛ стартует 13 сентября.