ЦСКА возобновил переговоры по трансферу хавбека «Спортинга» Палиньи
Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил переговоры по переходу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Жоау Палиньи, информирует издание Record.
По данным журналистов, португальский ФК просит за трансфер 15 миллионов евро. Армейцам необходимо договориться о переезде 25-летнего португальца до закрытия трансферного окна, сообщила «Газета.ru».
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Палиньи поучаствовал в 27 матчах. В них он оформил два гола.