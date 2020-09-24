ЦСКА возобновил переговоры по трансферу хавбека «Спортинга» Палиньи

По данным журналистов, португальский ФК просит за трансфер 15 миллионов евро. Армейцам необходимо договориться о переезде 25-летнего португальца до закрытия трансферного окна, сообщила «Газета.ru».

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Палиньи поучаствовал в 27 матчах. В них он оформил два гола.