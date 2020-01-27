ЦСКА вернул себе титул обладателя «Кубка Легенд» по хоккею

ЦСКА, Спартак, Динамо, Крылья Советов. Традиционный состав для «Кубка Легенд» — ежегодного турнира, где встречаются звёзды и любители отечественного хоккея. Чтобы разыграть шестой Кубок, на лёд в подмосковном комплексе «ЛУЖКИ.клуб» 25 и 26 января вышли Павел Буре, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Игорь Ларионов и другие хоккеисты. К спортивным легендам присоединились президент «Норникеля» Владимир Потанин, джазмен Юрий Бутман, продюсер Виктор Дробыш.

«Такого рода турниры направлены на популяризацию хоккея, на то, чтобы больше людей им увлекались, играли. Мне кажется, что это такой важный вклад в дело укрепления здорового образа жизни, интереса к спорту, интереса к советским и российским победам, к нашей истории», — сказал трёхкратный обладатель Кубка Легенд в составе ЦСКА Владимир Потанин.

Кроме основного турнира в рамках Кубка Легенд прошёл мастер-класс для юных хоккеистов. Опытные профессионалы делились секретами мастерства, а подрастающие чемпионы с удовольствием выполняли все задания наставников.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов отметил, что с работать очень интересно: «Ребята в том возрасте, когда какие-то важные вещи ещё можно поменять — в катании, в осанке, в ведении шайбы. Это должно с детства даваться ребятам, чтобы они понимали, что в будущем у них будут шансы выйти дальше, на другой уровень».

Впечатлениями поделился и участник мастер-класса, 10-летний Михаил Ананьев: «Мне очень понравилось. Это незабываемо, я считаю, потому что играть рядом с кумирами — это очень интересно, познавательно».

В матче за третье место хоккеисты «Динамо» обыграли «Крылья Советов» со счётом 10:4. А в финале турнира, как и в прошлом году, сошлись «Спартак», тогда ставший чемпионом, и четырёхкратный обладатель «Кубка Легенд» ЦСКА. Красно-белые на пути к финалу одолели «Крылья Советов», армейцы же ради реванша сломили сопротивление «Динамо».

К середине финального матча казалось, что исход был решён — ЦСКА уверенно вёл в счёте. Но концовка, несмотря на сильный снегопад, была жаркой: за пару минут до конца игры «Спартак» отставал всего на одну шайбу.

«Мне кажется, сегодня был настоящий праздник. Нам повезло, была такая чисто хоккейная погода, снежок шёл. Зрители болели и за нас, и против нас, но очень приятно было, что поддерживается в целом хоккей», — подчеркнул автор одного из голов ЦСКА, чемпион мира Павел Буре.

Оформить победу армейцам помог Валерий Каменский, виртуозно забросив шайбу в ворота красно-белых. 7:5 — ЦСКА берёт реванш и в пятый раз становится чемпионом «Кубка Легенд».