    30 декабря 2019, 22:08

    ЦСКА вернется к переговорам о переходе Александра Соболева

    Александр Кушак

    ЦСКА хотят возобновить переговоры о переходе к ним нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, сообщило РИА ФАН со ссылкой на свой источник.

    «Армейцы» готовы выложить за игрока два миллиона евро. Правда, сам игрок больше настроен на продолжение карьеры в европейских клубах.

    Интерес к нападающему проявляет и столичный «Локомотив». Он также хочет приобрести партнера Соболева по «Крыльям» Антона Зиньковского.

    Соболев — один из лучших бомбардиров текущего сезона. В «Крылья Советов» он перешел в из «Томи» за 370 тысяч евро. В этом сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, 10 голов и три результативные передачи.