ЦСКА вернется к переговорам о переходе Александра Соболева

«Армейцы» готовы выложить за игрока два миллиона евро. Правда, сам игрок больше настроен на продолжение карьеры в европейских клубах.

Интерес к нападающему проявляет и столичный «Локомотив». Он также хочет приобрести партнера Соболева по «Крыльям» Антона Зиньковского.

Соболев — один из лучших бомбардиров текущего сезона. В «Крылья Советов» он перешел в из «Томи» за 370 тысяч евро. В этом сезоне на его счету 19 матчей во всех турнирах, 10 голов и три результативные передачи.