Спорт 11 июня 2023, 19:32 ЦСКА в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу ЦСКА обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России в восьмой раз РИА «Новости»

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Финальный матч Кубка России по футболу между московским ЦСКА и «Краснодаром» завершился со счетом 6:5 после серии пенальти. Встреча проходила на столичном стадионе «Лужники».

Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти «красно-синие» победили.

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Счет в матче на 32-й минуте открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов, он реализовал 11-метровый удар. На 50-й минуте отличился игрок «Краснодара» Джон Кордоба.

ЦСКА стал обладателем Кубка России в восьмой раз в истории. Ранее армейцы становились победителями в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011 и 2013 годах.

«Краснодар» второй раз играл в финале Кубка России, впервые команда участвовала в главном матче турнира в 2014 году.

Теперь армейцам предстоит сыграть 15 июня с «Зенитом» в матче OLIMPBET Суперкубка России

Накануне воронежский «Факел» победил в игре с красноярским «Енисеем» в ответном стыковом матче за право выступать в сезоне-2023/24 в Российской премьер-лиге. По итогам игры команда из Воронежа сохранила место в высшем дивизионе чемпионата России.