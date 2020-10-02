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    02 октября 2020, 15:04

    ЦСКА узнал соперников на групповом этапе Лиги Европы

    Андрей Иванов

    Московские армейцы встретятся с хорватским «Динамо» из Загреба, нидерландским «Фейенордом» и австрийским «Вольфсбергом» на групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка прошла 2 октября в штаб-квартире UEFA в Швейцарии.
    ЦСКА узнал соперников на групповом этапе Лиги Европы

    ЦСКА — единственный российский клуб, который сыграет в Лиге Европы в этом сезоне. Столичное «Динамо» и «Ростов» не прошли квалификацию.

    Матчи группового этапа ЛЕ пройдут с 22 октября по 10 декабря. Игры на вылет начнутся 26 февраля в следующем году. Календарь розыгрыша представят позднее.

    Ранее российский футбольный клуб «Краснодар» обыграл в двух матчах греческий ПАОК и вышел в групповой этап Лиги чемпионов вместе с петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

    Соперниками кубанцев в группе стали лондонский «Челси», испанская «Севилья» и французский «Ренн».

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