ЦСКА усилился полузащитником сборной Турции

Турецкий полузащитник Юсуф Языджы перешел в московский ЦСКА из французского «Лилля». Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА заключил с 24-летним игроком арендное соглашение до конца сезона-2021/22. После завершения аренды москвичи смогут выкупить права на контракт футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Языджы в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Языджы принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Также на его счету 38 матчей в составе сборной Турции и два забитых мяча.

Ранее Языджы выступал также в составе «Трабзонспора».

После 18 туров чемпионата России ЦСКА занимает в таблице четвертое место с 30 очками.

Клуб возглавляет 39-летний Алексей Березуцкий. В начале января стало известно, что тренерский штаб «армейцев» пополнил его родной брат Василий, ранее входивший в штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».