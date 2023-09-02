Спорт 02 сентября 2023, 07:14 ЦСКА усилился бразильским футболистом ЦСКА объявил о трансфере футболиста Келвена из «Атлетико Паранаэнсе» ФК ЦСКА

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Бразильский защитник Келвен перешел в ЦСКА из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт с 22-летним футболистом заключили лета 2028 года. По информации статистического портала Transfermarkt, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

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Келвен взял в ЦСКА второй игровой номер, под которым ранее за армейцев выступал его соотечественник Марио Фернандес.

С 2019 года Келвен защищал цвета «Атлетико Паранаэнсе». В составе команды он провел 164 встречи, забил семь мячей и отдал 22 результативные передачи.

Футбольный агент Паулу Барбоза заявлял «Матч ТВ», что футболист станет хорошим усилением для армейского клуба.

«Он очень талантливый игрок, хорошо играет головой и умет качественно опекать соперника. Келвен хорошо чувствует пространство и играет очень зрело, несмотря на молодой возраст», — отметил он.

После шести проведенных матчей в чемпионате России ЦСКА идет на шестом месте в таблице, набрав 10 очков.