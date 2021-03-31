ЦСКА убрал из заявки на сезон Гончаренко
Футбольный клуб ЦСКА принял решение убрать из заявки на сезон белорусского специалиста Виктора Гончаренко. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт РПЛ.
Гончаренко убрали с должности главного тренера ЦСКА 22 марта. Его место займет Ивица Олич. Договор с ним пока не подписан.
Ранее специалист ЦСКА по работе с болельщиками помешал корреспонденту РИА «Новости» заснять момент прибытия нового главного тренера Ивицы Олича на московский стадион «Октябрь».