ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ | 360°

Спорт 17 октября 2022, 00:43 Поделиться Telegram

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Viber ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче РПЛ ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» в матче 13 тура РПЛ со счетом 2:2 РИА «Новости»

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Футболисты ЦСКА и «Спартака» сыграли вничью в московском дерби. Матч проходил в рамках 13 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Обе команды забили по два гола.

Встреча соперников состоялась в воскресенье, 16 октября, на поле ЦСКА в Москве. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

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В команде армейцев дубль оформил Федор Чалов. Он отправил мячи в ворота «Спартака» на 17-й и 70-й минутах матча. Футболиста признали лучшим игроком встречи. Чалову не удавалось забить «красно-белым» на протяжении 10 матчей в различных турнирах.

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У «Спартака» отличились Антон Зиньковский (53-я минута) и Александр Соболев (57-я минута). Первый спортсмен продлил свою голевую серию в составе команды до семи встреч. Он повторил рекорд Николая Паршина, поставленный в 1955 году.

По итогам 13 туров футболисты «Спартака» набрали 26 очков. Такое количество баллов позволило команде подняться на вторую строчку в турнирной таблице. ЦСКА, заработав 25 очков, находится на третьем месте. Лидерство в чемпионате сохраняет «Зенит», получивший 33 балла.

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