ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в Лиге Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе армейцев и завершилась со счетом 0:0.

После второго тура группового этапа Лиги Европы российский клуб идет вторым в своем квартете. У ЦСКА после двух матчей два очка. Лидирует в группе австрийский «Вольфсбергер» (четыре очка), третьим идет «Динамо» из Загреба (два очка). На последнем месте с одним очком в двух встречах — нидерландский «Фейеноорд».

В следующем туре Лиги Европы ЦСКА предстоит выезд к клубу с последнего места группы.

На этой неделе российские клубы не одержали ни одной победы в еврокубках. «Зенит» в Лиге чемпионов уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. «Краснодар» в том же турнире разгромно проиграл «Челси» — встреча закончилась со счетом 0:4. Так же в ЛЧ играл «Локомотив» — подопечные Марко Николича уступили «Баварии» со счетом 1:2.