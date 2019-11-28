ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шанс на выход в плей-офф

В матче группового турнира Лиги Европы ЦСКА сыграл в Москве вничью с «Лудогорцем» со счетом 1:1. Российский клуб заработал два очка и занимает последнее место в группе Н. Футболисты потеряли последний шанс на выход в плей-офф.

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Как сообщил «Спорт-Экспресс», у болгар отличился нападающий Клаудиу Кешеру, у армейцев — форвард Федор Чалов. «Лудогорец» набрал семь баллов и занял вторую строчку в группе Н.

По данным Sport.ru, первый гол на 66-й минуте матча забил болгарский спортсмен Клаудиу Кешерю. Россияне отыгрались на76-й минуте игры.

Ничья обеспечила ЦСКА второй балл, но клуб опустился на последнюю строчку группы и потерял шанс выйти в плей-офф турнира.

Федор Чалов мог забить и второй гол, но, как сообщил «Матч», мяч не был засчитан из-за офсайда.

Следующая встреча ЦСКА состоится 12 декабря против «Эспаньола» в Испании. Этот клуб набрал 11 очков и вышел в плей-офф.