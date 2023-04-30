Спорт 30 апреля 2023, 04:10 ЦСКА стал трехкратными обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» ЦСКА стал чемпионом финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина РИА «Новости»

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Московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс» в решающей финальной серии Континентальной хоккейной лиги. Со счетом 3:2 армейцы стали чемпионами второй год подряд, написал ТАСС.

ЦСКА стал чемпионом в день 100-летия общества. Победу прокомментировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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«Они не имели права в такой день проигрывать. Просто не могли», — сказала Тарасова.

Армейцы в третий раз выиграли Кубок Гагарина в гостях. В 2019 году они в четвертом матче серии обыграли «Авангард» в подмосковной Балашихе, а в прошлом году выиграли седьмой матч у «Металлурга» в Магнитогорске.

Нападающего московского ЦСКА Михаил Григоренко сочли ценным игроком плей-офф «Фонбет» КХЛ. В субботу, 29 апреля, на выезде со счетом 3:2 он обыграл казанский «Ак Барс» в седьмом матче финальной серии.