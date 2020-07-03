ЦСКА стал чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) признала московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20. На втором месте оказались СКА из Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс».

Об этом сообщила пресс-служба организации. Прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пришлось завершить раньше времени из-за пандемии. Места в итоговой таблице распределили с учетом результатов регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф КХЛ.

ЦСКА одержал победу в регулярном чемпионате. В первом раунде плей-офф со счетом 4:0 он обыграл в серии до четырех побед нижегородский клуб «Торпедо».

Санкт-Петербургский СКА и казанский «Ак Барс» набрали по 93 очка в регулярном чемпионате и прошли во второй раунд плей-офф. Бронза досталась московскому «Динамо». Далее следует «Сибирь» из Новосибирска, «Салават Юлаев» из Уфы.

За ними — омский «Авангард», екатеринбургский клуб «Автомобилист», московский «Спартак», ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», подольский «Витязь», «Торпедо», нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур», «Сочи», череповецкая «Северсталь», челябинский «Трактор». Таблицу замкнул «Адмирал» из Владивостока.

ЦСКА в третий раз раз стал лучшим на российском первенстве. Он завоевывал победы в сезонах 2014/15 и 2018/19.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году состоится в Минске и Риге. Он пройдет с 21 мая по 6 июня.