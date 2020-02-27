ЦСКА стал чемпионом КХЛ

Столичный ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В последней игре армейцы на своей площадке всухую разгромили клуб «Сочи». Встреча завершилась со счетом 6:0.

Победителю достался Кубок континента. В 62 матчах ЦСКА набрал 94 очка, заняв первое место в турнирной таблице. На победу в чемпионате также претендовал казанский «Ак Барс» (93 очка, до последней игры команда на один балл опережала ЦСКА), однако в заключительном матче «Ак Барс» уступил дома екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 0:3. Те же 93 балла по итогам чемпионата набрал и петербургский СКА.

В последней игре ЦСКА забросил по три шайбы в первом и втором периодах. В команде отличились Александр Попов, Артем Блажиевский, Антон Слепышев, Сергей Толчинский, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.

В воскресенье 1 марта стартует хоккейный Кубок Гагарина. В первом раунде ЦСКА сыграет с «Витязем» из подмосковного Подольска, соперником СКА станет нижегородское «Торпедо», «Ак Барс» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

За последние шесть лет ЦСКА в пятый раз выиграл регулярный чемпионат КХЛ. До этого трофей чемпионата доставался команде в 2015-2017 и 2019 годах.