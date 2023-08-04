Спорт 04 августа 2023, 18:29 ЦСКА сообщил о трансфере полузащитника сборной Узбекистана ПФК ЦСКА объявил о переходе из «Пахтакора» полузащитника сборной Узбекистана Файзуллаева ЦСКА

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ЦСКА подписал контракт с Аббосом Файзуллаевым — узбекским полузащитником из «Пахтакора». Информация об этом появилась на официальном сайте футбольного клуба.

Аббоса Файзуллаева признали лучшим молодым футболистом Узбекистана в 2022 году. В марте 2023 года в составе сборной U-20 он стал победителем Кубка Азии и был признан лучшим игроком турнира.

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Московский клуб подписал с ним договор до окончания сезона-2025/26 с возможностью продления.

Ранее ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кисляком. Молодой хавбек армейцев дебютировал неделю назад в матче ЦСКА — «Оренбург» в день своего 18-летия.