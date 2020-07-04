ЦСКА разгромил «Ахмат» в Грозном 4:0

Столичный ЦСКА всухую обыграл на выезде грозненский «Ахмат» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая на стадионе «Ахмат Арена», закончилась со счетом 4:0.

Голы посыпались во втором тайме. На 61-й минуте отличился нападающий ЦСКА Федор Чалов, на 62-й — хорватский полузащитник «армейцев» Никола Влашич, на 65-й — исландский полузащитник и нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон.

Футболисты «Ахмата» забили единственный гол на 85-й минуте. Защитник грозненской команды и сборной России Андрей Семенов, прерывая передачу футболиста ЦСКА Яки Бийола, закатил мяч в собственные ворота.

ЦСКА по итогам игры набрал три очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ахмат» находится на 14-м месте.

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