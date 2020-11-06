ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» со счетом 1:3

Футбольный клуб ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейенорду» со счетом 1:3 в выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Российские футболисты набрали всего два очка после ничьих с австрийским «Вольфсбергом» и хорватским «Динамо». Они заняли последнее место в группе К.

Как сообщил ТАСС, голы забили Риджесиано Хапса (63-я минута), Оркуна Кекчю (71), Лутсхарела Гертрюйда (72), в свои ворота забил Маркос Сенеси (79). На 31-й минуте вместо повредившего бедро защитника ЦСКА Марио Фернандеса на поле вышел Алан Дзагоев.

Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат ранее работал с российским «Зенитом», сборной России, и выходил с ней на чемпионат Европы-2012.

Пока на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона не удалось победить ни одной российской футбольной команде. «Зенит» получил одну ничью и два поражения, «Локомотив» — две ничьих и одно поражение, «Краснодар» — одну ничью и два поражения.

Его проигрыш испанской «Севилье» продлил рекордную серию безвыигрышных матчей российских клубов со старта финальных этапов еврокубков до 11 игр.