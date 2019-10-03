ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году Подробнее

Встреча прошла в четверг, 3 октября, в Москве на домашней арене армейского клуба. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В их составе первый мяч на 64-й минуте забил китайский нападающий У Лэй. Виктор Кампусано отличился в компенсированное ко второму тайму время.

В параллельном матче группы венгерский «Ференцварош» на домашнем стадионе проиграл болгарскому «Лудогорцу». Матч завершился со счетом 0:3.

Так завершились матчи второго тура Лиги Европы в группе H. Таким образом, российский клуб занимает четвертое место в группе H по итогам второго тура, проиграв второй матч подряд.

В этом квартете лидерство у клуба «Лудогорец», на его счету шесть очков. Следом идет «Эспаньол» с четырьмя очками, и «Ференцварош» — одно очко. Московский ЦСКА очков не имеет.

В следующих матчах турнира ЦСКА 24 октября примет «Ференцварош». В этот же день испанский «Эспаньол» на выезде сразится с болгарским «Лудогорцем».