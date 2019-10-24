ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы

Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» во время группового этапа Лиги Европы по футболу. Противники победили российскую команду со счетом 1 — 0.

Команды не могли открыть счет практически до конца последнего тайма. Первый и единственный гол за всю игру забил венгерский футболист Варга на 87 минуте матча.

https://twitter.com/pfc_cska/status/1187442575915003904?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1187442575915003904&ref_url=https%3A%2F%2Fbombardir.ru%2Farticles%2F456587-Kucha-udarov-shest-realnyh-momentov-0-golov-i-esche-odno-porazhenie-CSKA-kak-tak

Поражение российской команды действительно выглядит очень обидным, потому что футболисты за время игры много раз создавали опасные моменты возле ворот противника. Однако не один из них так и не смогли реализовать.

Это третье подряд поражение московского ЦСКА в рамках Лиги Европы. За три матча футболисты пропустили восемь голов и забили один. По итогам всех игр команда занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав ноль очков. На третьем месте расположился «Ференцварош» с четырьмя очками. На втором — «Лудогорец», который набрал шесть очков. Лидирует в группе «Эспаньол», заработавший семь очков.