Спорт 01 августа 2023, 15:57 ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кисляком ПФК ЦСКА подписал новый контракт с 18‑летним полузащитником Кисляком Сайт мэра и правительства Москвы

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ПФК ЦСКА подписал новый контракт с полузащитником Матвеем Кисляком. Футболист будет играть в составе до конца сезона 2027/28. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Молодой хавбек армейцев дебютировал неделю назад в матче ЦСКА — «Оренбург» в день своего 18-летия. На поле он забил свой первый гол в основном составе клуба.

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Ранее стало известно, что бывший форвард мадридского «Реала» может присоединиться к «Спартаку».