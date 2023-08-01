01 августа 2023, 15:57
ЦСКА продлил контракт с полузащитником Кисляком
ПФК ЦСКА подписал новый контракт с 18‑летним полузащитником Кисляком
ПФК ЦСКА подписал новый контракт с полузащитником Матвеем Кисляком. Футболист будет играть в составе до конца сезона 2027/28. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Молодой хавбек армейцев дебютировал неделю назад в матче ЦСКА — «Оренбург» в день своего 18-летия. На поле он забил свой первый гол в основном составе клуба.
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Ранее стало известно, что бывший форвард мадридского «Реала» может присоединиться к «Спартаку».
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