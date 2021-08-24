ЦСКА познакомился с «Надеждой» на Таймыре

Подготовка к новому сезону для баскетбольного ЦСКА началась с визита в Заполярье. Сильнейший состав армейцев, включая новичков — лучшего снайпера Евролиги-2021 Алексея Шведа и литовца Марюса Григониса, сыграл с командой Норильского дивизиона.

Конечно, армейцы одержали безоговорочную победу — 142:70, но главный итог матча — популяризация баскетбола и возможность для жителей Таймыра приобщиться к этой игре на самом высоком уровне. «Стратегия компании — чтобы наши работники поддерживали здоровый образ жизни, и мы заряжали этим весь Норильск, — заметил старший вице-президент „Норникеля“ Николай Уткин, который показал пример и сам вышел на площадку в матче против ЦСКА. — Спортивные сооружения в городе будут только преумножаться. В рамках программы реновации жилья по Норильску до 2035 года заложено строительство еще многих спортивных объектов разной направленности. Мне кажется, очень важно, когда люди после рабочего дня имеют возможность потренироваться. Не говоря уже о детском спорте. Я благодарен клубу ЦСКА за эту игру, они доставили зрителям и нам, игрокам, огромное удовольствие».

ЦСКА посетил Заполярье по приглашению «Норникеля» — владельца и генерального спонсора клуба. Совместная история побед для флагмана российского баскетбола и крупнейшего в мире производителя никеля и палладия началось в 2003 году. Достижения за этот период впечатляют — ЦСКА четыре раза выиграл Евролигу и 17 раз из 18 возможных играл в «Финале четырех» главного турнира Европы.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что команда не была в Норильске 16 лет, и за это время в городе многое изменилось. «Появилась новая суперарена „Айка“, город стал лучше, красивее, но неизменно осталось одно — как болеют и переживают за ЦСКА в северном городе. Спасибо работникам компании „Норникель“, в каждой нашей победе есть огромная часть вашего труда, и посетив рудники и металлургический завод, мы поняли это еще лучше», — отметил Ватутин.

Помимо самого матча, игроки ЦСКА успели провести мастер-классы для юных баскетболистов, а главный тренер Димитрис Итудис и его помощники поработали над баскетбольной стратегией с местными специалистами. Но армейцы в Заполярье проявили себя не только на баскетбольной площадке. Капитан команды Никита Курбанов в спецпроекте местной телекомпании «Северный Город» попробовал себя в роли машиниста погрузочно-доставочной машины. Для этого форвард сборной России прошел курс обучения на подземном полигоне — уникальной базе корпоративного университета «Норникеля», где на специальных тренажерах проводится обучение горняков по целому ряду профессий. «Здесь, на глубине нельзя расслабляться и вести себя как-то безалаберно. Потому что ты работаешь не для себя, а по большому счету для тех людей, которые идут после тебя, для следующей смены, для людей, которые занимаются определенной работой. На баскетбольной площадке ты ответственен перед многими — и перед командой, и перед зрителями. Спускаясь под землю, нужно также нести всю ответственность и отдавать себе отчет: что ты делаешь, как делаешь, зачем и с каким настроением» — поделился впечатлениями Курбанов.

Армейцы посетили рудники «Комсомольский» и «Октябрьский», познакомились с работой «Надежды» — Надеждинского металлургическиого завода и объектов Серного проекта. «Разумеется, это первый раз для меня — побывать в таком месте. Это был очень интересный день, мы посмотрели, как идет производство, как здесь работают люди, и поняли, что их работу стоит больше ценить. Было очень любопытно. Я никогда не видел столько тонн расплавленного металла, льющегося в контейнеры, это меня очень впечатлило», — рассказал грузинский нападающий ЦСКА Торнике Шенгелия. «Огромные заводы, фабрики, которые постоянно реконструируются — все это очень впечатляет. Нам рассказали историю, как все начиналось, показали музей. В руднике очень жарко, люди ходят в специальных костюмах. Это очень тяжело, не каждый сможет здесь работать. Я сам из Белгорода, до сих пор на Севере был только в Красноярске. И очень рад, что появилась возможность прилететь в Норильск и сказать спасибо людям, которые много делают для нашей страны», — поделился впечатлениями Алексей Швед.