ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

Ошибки арбитра придется объяснить Российскому футбольному союзу (РФС).

Встреча ЦСКА и «Зенита» закончилась вничью Подробнее

«Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты», — заявил Бабаев.

Матч завершился вничью — 1:1.

На седьмой минуте игры Вилков не удалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который жестко нарушил правила. Тот наступил на икроножную мышцу московскому полузащитнику Ивану Облякову. При этом в начале второго тайма судья показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу, когда тот поднял ногу на уровне головы хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Зенит» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 27 очками разместился на пятой строчке.