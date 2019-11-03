  • ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

    03 ноября 2019, 18:01

    Алена Макаренко

    Руководство ЦСКА готовит жалобу на судейство во время центрального матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор московского футбольного клуба Роман Бабаев, сообщил Sport24.
    ЦСКА потребует РФС объясниться за ошибки судей в матче с «Зенитом»

    Ошибки арбитра придется объяснить Российскому футбольному союзу (РФС).

    Встреча ЦСКА и «Зенита» закончилась вничью

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    «Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты», — заявил Бабаев.

    Матч завершился вничью — 1:1.

    На седьмой минуте игры Вилков не удалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который жестко нарушил правила. Тот наступил на икроножную мышцу московскому полузащитнику Ивану Облякову. При этом в начале второго тайма судья показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу, когда тот поднял ногу на уровне головы хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса.

    «Зенит» набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА с 27 очками разместился на пятой строчке.