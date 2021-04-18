ЦСКА потерпел первое поражение при Оличе

«Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Это первое поражение московского клуба под руководством Ивицы Олича.

В составе победителей голы забили Кристиан Нобоа и Артур Юсупов, у проигравших отличился Игорь Дивеев. Пенальти был назначен после использования системы видеоассистента рефери.

ЦСКА вышел на поле в четвертый раз под руководством хорватского тренера Ивицы Олича и потерпел первое поражение при новом наставнике.

К игре не смог присоединиться защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес. По словам Олича, футболист накануне травмировался на тренировке.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов снова сел на тренерскую скамейку. Предыдущие три матча он пропустил из-за ангины. Во всех трех встречах без него клуб уступил соперникам.

В турнирной таблице «Сочи» занимают седьмое место с 43 очками, а ЦСКА набрал 46 очков и расположился на пятой строчке. В следующем туре клуб из Краснодарского края сыграет на выезде с «Уфой». ЦСКА в гостях встретится с московским «Спартаком». Оба матча состоятся 25 апреля.