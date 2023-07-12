Спорт 12 июля 2023, 14:22 ЦСКА пока не получил деньги за перешедшего в «Спартак» Медину Гендиректор ЦСКА Бабаев: клуб еще не получил деньги за переход Медины в «Спартак» РИА «Новости»

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ЦСКА еще не получил от «Спартака» деньги за переход в стан красно-белых полузащитника Хесуса Медины, заявил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев. По его словам, говорить о трансферной политике можно будет после общего собрания клубов РПЛ, сообщил ТАСС.

«Выгоден ли для ЦСКА переход Медины? Сейчас будет общее собрание клубов, поговорим по вопросам лиги, а потом уже по трансферам. ЦСКА пока не получил деньги за переход», — отметил гендиректор ЦСКА.

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«Спартак» заключил контракт с парагвайским футболистом до лета 2026 года. За переход 26-летнего спортсмена «армейцы» должны получить семь миллионов евро. По словам главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, он рад приобретению Хесуса Медины. Наставник подчеркнул, что именно такого исполнителя команде не хватало в прошлом сезоне. По итогам завершившегося чемпионата ЦСКА стал вторым, а «Спартак» — третьим.

Днем 12 июля красно-белые объявили о заключении соглашения с нападающим Тео Бонгонда. В пресс-службе команды отметили, что 27-летний форвард будет выступать под номером 77. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, сообщил RT.